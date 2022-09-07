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Opus Müzik Festivali 'mucize bitki'ye dikkat çekecek!

9-10 Eylül arasında gerçekleşecek Opus Müzik Festivali, çevre kahramanı bitki Frenk kaktüsüne dikkat çekecek. Her türlü toprakta yetişen mucize bitki, sanatın büyük gücüyle Bodrum Kalesi'nden dünyaya duyurulacak

Opus Müzik Festivali

İklim değişikliği ve göç her yıl ormanlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Geleceğimiz için doğanın kahramanlarını keşfetmek özel öneme sahip.

Bunlardan biri de Bodrum ve Türkiye'nin güneyinin tümünde kendiliğinden yetişen 'Frenk kaktüsü'. Yüzde 90'ı su ile kaplı olan Frenk kaktüsü, bu özelliği ile orman yangınlarına karşı doğal bir güvenlik duvarı oluyor.

Ayrıca Frenk kaktüsü bakım istemeyen, her türlü toprakta yetişebilen, meyvesi ve kabuğu vitamin, mineral, aminoasit, yağ ve diğer faydalı maddelerce zengin bir bitki...

- Gürer Aykal

SANATIN GÜCÜ MUCİZE BİTKİYE DİKKAT ÇEKECEK

Bu nedenle opera sanatçımız Burak Bilgili, mucize bitki Frenk kaktüsü için işe koyuldu. 9-10 Eylül'de Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek, Bilgili'nin sanat yönetmenliğini üstlendiği Opus Müzik Festival'inin simgesi Frenk kaktüsü oldu.

- Burak Bilgili

Dünyaca ünlü sanatçılarımızın sahne alacağı festival, mucizevi bitkiye sanatın gücüyle dikkat çekmeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Festival, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Cumhuriyetimizin sahibi ve bekçisi gençliğe de ışık tutacak. 9 Eylül'de saat 20.00'de, başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran üç genç yıldız İlyun Bürkev, Ayşe Cemre Ağırgöl ve Naz İrem Türkmen sahne alacak.

10 Eylül saat 20.00'de ise 120 yıllık Alman Devlet Opera Oda Orkestrası (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra), dünyaca ünlü orkestra şefimiz Gürer Aykal tarafından yönetilecek. Konserde Burak Bilgili ve Burcu Hancı da solist olarak yer alacak.