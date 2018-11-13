Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde Samiye Ölmez, pazar günü saat 09.30 sıralarında ağabeyi Hacı Ö.'nün evinin önüne gitti. İddiaya göre ağabeyine küfür edip saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada Hacı Ö., Samiye Ölmez'i orakla 9-10 kez vurarak öldürdü. 7 çocuk babası Hacı Ö., saklandığı ormanlık alanda ağlarken jandarma tarafından yakalandı.

"BABAMDAN KALAN YERLERDEN PAY İSTİYORDU"

Sorgunun ardından savcılığa sevk edilen Hacı Ö., pişman olduğunu söyledi. Kız kardeşiyle komşu olduğunu belirten Hacı Ö., "Eşinden ayrılan kız kardeşim, şizofren hastasıdır. Ben ona ev verdim, arsa verdim. Babamdan bana kalan yerlerden de pay istedi. Bu nedenle tartışma yaşıyorduk. Verdiğim yerle tatmin olmadı Benden istediği arsalarda hakkı yoktur. Aramızda arazi yüzünden husumet vardır. Olay günü evimin önünde temizlik yaparken Samiye yanıma orakla geldi ve küfür etmeye başladı. Sonra bana vurdu, boğuşma oldu. Ben kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde kanı gördüm ve kaçtım. Samiye'nin kafasına vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi.



"İŞİNİ BİTİRDİM" SÖZÜNÜ HATIRLAMADI

Cinayetin ardından yolda gördüğü muhtara "İşini bitirdim" dediği öne sürülen Hacı Ö., bu sözüyle ilgili soruya ise "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Hacı Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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