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        Haberler Gündem Güncel Ordu Büyükşehir Belediyesi baraj inşa etti | Son dakika haberleri

        Ordu'da Büyükşehir'in inşa ettiği barajda su tutumuna başlandı

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 5 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında halen 62 göletin inşa edildiği Ordu'da Kumru'da inşa edilen barajın su tutumuna başlandı. Başkan Güler, "Kumru Barajı, ilçe merkezinin ve 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. İlerleyen aylarda bu barajın etrafını da düzenleyerek burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:55
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi baraj inşa etti
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumru ilçesinde inşa edilen barajda su tutumuna başlandı.

        Halen 62 göletin inşa edildiği Ordu'nun su geleceğini güvence altına almak, vatandaşların temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına büyük bir kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa inşa ettikleri barajın Kumru ilçe merkezi ile birlikte 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını 2070 yılına karşılayacağını kaydetti.

        Başkan Güler, tamamlanan baraja ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Kumru Barajı, ilçe merkezinin ve 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Toplam 2.8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Bu barajın toplam maliyeti ise 195 milyon TL'yi buldu. Bu rakamı Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz.

        Şu an için Kumru barajında su tutulmaya başlandı. Ocak ayında bu barajın tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu baraj sayesinde Kumru ilçemizin yaşamış olduğu su problemleri ortadan kalkmış olacak.

        İlerleyen aylarda bu barajın etrafını da düzenleyerek burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz. Ordu'muza, Kumru'muza ve değerli hemşerilerimize bu büyük eserin hayırlı olmasını diliyor, nice projelerle sizlere hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz."

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