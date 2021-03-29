Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 800 esnafa 2 bin liralık destek

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan işletmecilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 2 bin liralık destek yardımının ödemelerinin tamamlandığını belirtti.

Esnaf yardımı için verilen sözün yerine getirildiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemiden dolayı zor durumda olan esnafımıza yardım etmek istedik. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapatılan işletmecilerimize 2 bin liralık bir yardım yaptık. Yardımlarımız esnafımızın hesaplarına yatırıldı. Biz büyük bir aileyiz, hepimizin sıkıntısı ortaktır. Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm arayışlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Esnafımıza verdiğimiz destek sözümüzü tuttuk. Güle güle kullansınlar."

Güler, ödemelere 22 Mart'ta başlandığı bilgisini vererek, 19 ilçede 711 kıraathane, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 25 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu, 1 lokal, 9 çay bahçesi, 2 halı saha işletmecisi olmak üzere toplamda 800 esnafa ödeme yapıldığını bildirdi.