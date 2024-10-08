Ordu Büyükşehir'den kavşak çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ulaşım ağını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bu kapsamda Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi içerisinden geçen ve mahalleyi ikiye bölen çevreyolu üzerindeki Kuğukent kavşağında çalışma başlattı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşakta başlayan çalışmalarla geometrik ve trafik düzenleme projesi hazırlanırken kavşağın çalışma prensibinin sinyalizasyon sistemi ile olması kararlaştırıldı.

Bu proje kapsamında, mevcut dönel kavşak kaldırılarak, trafik ışıklarından bağımsız sağa serbest dönüş şeritleri oluşturulacak. Ayrıca, ana yolda yetersiz kalan depolama alanlarının yerine sola dönüş şeritleri tasarlanacak.