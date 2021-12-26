Ordu'da 3 çocuk annesi bir kadın canına kıydı

İHA

Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. (48) evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle canına kıydı.

Evine gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayda acı bir tesadüf yaşandı. Genç kadının çocuklarının birisi olan Ş.O’nun bu gün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

ARDINDA MEKTUP BIRAKTI

Genç kadının evinin banyosunda intihar etmeden önce bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.