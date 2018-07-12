Boğulma olayları arttı, valilik halkı uyardı

Altın ordu ilçesi Akyazı sahilinde denize giren Emrecan Arslan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Emrecan Arslan, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak, olay yerine çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Emrecan Arslan, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu gece yaşamını yitirdi.

Diğer olay ise Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Ordu-Giresun Havalimanı mendireği yanında yeğeni Begüm Karaman ile denize giren Yeliz Düzgün ve yakınları Ekin Düzgün ile Özenç Düzgün boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin çabası sonucu Ekin Düzgün ve Özenç Düzgün kıyıya çıkarıldı, ancak Yeliz Düzgün ve yeğeni gözden kayboldu. Ekin Düzgün ve Özenç Düzgün hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Denizde kaybolan Yeliz Düzgün ile Begüm Karaman'ı bulmak için AFAD, itfaiye, AKUT ve gönüllü kuruluşlardan oluşan dalgıçlarla balıkçılar seferber oldu. Bölgeye gelen sahil güvenlik helikopteri de arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından denizden çıkarılan Yeliz Düzgün ile Begüm Karaman, götürüldükleri Ordu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekin Düzgün ile Özenç Düzgün'ün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

VALİ YAVUZ'DAN UYARI

Ordu Valisi Seddar Yavuz, boğulma olayları sonrası vatandaşları sosyal medyadan uyardı. Vali Yavuz mesajında, "Alınan tüm tedbirlere rağmen boğulma ve boğulmaya bağlı ölümlerde artış görülmekte olup, bu durum bizi derinden üzmektedir. Yeteri kadar halk plajı bulunmakta olup, hepsinde cankurtaran hizmeti verilmektedir. Denize girmenin yasak ve tehlikeli olduğu yerlere uyarı levhaları konmuştur. Güvenli plajlarda denize girilmesi ve görevlilerce yapılacak ikazlara uyulmasını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

24 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) yaşamla ölüm arasında 24 kişiyi hayata döndürdü. Plajlarda yeni sezon için 18 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayan cankurtaranlar kısa sürede boğulma tehlikesi yaşanan sayıya dikkat çekerek, serinlemek için sahillerde suya giren vatandaşları kıyıdan belli bir mesafe uzaklıkta suya yerleştirilmiş güvenlik şeritlerini geçmemeleri konusunda uyardılar.



