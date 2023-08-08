Ordu'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan kişi hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Musakırık Mahallesi'nde, Şenel B. ile Mustafa K. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel B. yanında getirdiği tabanca ile Mustafa K'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaçan Şenel B, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı. Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.