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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da bir çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Ordu'da bir çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:59
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren 15 yaşındaki Utku Al, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçların ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun bölgede yaptığı yaklaşık bir saatlik arama çalışmasının ardından Utku Al'ın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

        Utku Al'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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