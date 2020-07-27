Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Aybastı ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde 26 Temmuz saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.