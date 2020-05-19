Ordu'da karantinadaki vatandaşlara kandil simidi ve Türk bayrağı dağıtıldı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta Ordu'ya getirilen 195 kişinin karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtta kalan vatandaşlara, Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ve Türkiye tişörtü, çocuklara ise balon ve satranç takımı hediye edildi.

Yurtta kalanlar ise emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.