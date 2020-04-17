AA

Bir süre önce İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya gelen Duran ailesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerini evlerinde izole etmeye başladı.

Öksürük ve bazı şikayetler yaşamaları üzerine Fatsa Devlet Hastanesine giden Bilgenur Duran ile 7 aylık kızı Duru Sare'ye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan anne ve kızı, hastanedeki tedavinin ardından iyileşerek doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Öte yandan, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan bebeğin dedesi Mehmet ve babaannesi Hatice Duran'ın ise hastalığı yendikleri ve evlerinden takip edildikleri öğrenildi.