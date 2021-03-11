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Ordu'da Kovid-19'u 3 kez yenen esnaf "maske, mesafe ve temizlik" çağrısında bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 3 kez yenen 61 yaşındaki Yakup Balcı, "maske, mesafe ve temizlik" kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

Ordu'da Kovid-19'u 3 kez yenen esnaf
AA

Tekkiraz Mahallesi'nde esnaflık yapan 4 çocuk babası Balcı, 18 Ağustos 2020'de Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

26 Ekim'de yeniden yakalandığı hastalığı yenmeyi başaran Balcı, son olarak 28 Şubat'ta rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesine gitti.

Belirtileri nedeniyle yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Balcı, tedaviyle iyileşti.

Yakup Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi süreçlerinin bir bölümünü hastanede, bir bölümünü de evde karantinada geçirdiğini söyledi.

Sürecin kendisini çok yıprattığını ve psikolojik olarak etkilediğini dile getiren Balcı, bu süreçte çocuklarından bazılarının da Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Halen sırt ağrılarının devam ettiğini anlatan Balcı, hastalığa yeniden yakalanmamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Balcı, salgına karşı tedbirlerin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunu ilaç, aşı bitirecek değil. Biz kendimiz bitireceğiz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Kendimizi alıştıracağız, adapte olacağız. Başka çaremiz yok. 'Bende olmaz, şurada olmaz' yok. Şunu adet edineceğiz, üç kişilik bir topluluk yapmayacağız. İki kişi konuşursak o da mesafeli olacak."

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