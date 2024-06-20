Ordu'da otomobil yol kenarındaki evin duvarına çarptı: 4 yaralı
Ordu'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Buharı Mahallesi'nde meydana geldi.
R.M. (54) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.M. (21), H.M. (43) ve H.M. (15), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.