Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
Giriş: 10.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:39
Ahmet Arslan yönetimindeki otomobil, Sarıyakup Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Mehmet ve Kezban Arslan, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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