Kamyonette cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

AA

Ordu'da park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda park halindeki bir kamyonetin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki İsmail Günden olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: İHA | İsmail Günden (50)

BEDENİNDE DARP VEYA YARA İZİ BULUNMADI

AA'nın haberine göre; vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası Günden'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.