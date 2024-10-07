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        Haberler Gündem Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı - Güncel haberler

        Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:07
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        Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        İlçenin Armutlu Mahallesi'nde, İdris K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan sürücünün çocukları Emirhan (11), Ege Han (9) ve Handenur K. (5) yaralandı, Kaan K. (6) ise hayatını kaybetti.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Handenur K'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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