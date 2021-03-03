Ordu'da tarıma yönelen genç kadın girişimcinin ürettiği doğal ürünler ilgi görüyor

AA

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan 26 yaşındaki Çifci, bu alanda 3 yıl görev icra ettikten sonra tarımla uğraşan ailesiyle üretim yapmaya karar verdi.

​​​​​​​Ailesiyle birlikte bahçeye giren ve üretimin her safhasında yer alan Çifci, elde ettikleri ürünlerden yaptığı pekmez, reçel, marmelat ve kurutulmuş meyveleri pazarda ve sosyal medya üzerinden satıyor.

Büşra Nur Çifci, AA muhabirine, üniversite ve iş hayatının ardından memleketi Ünye'ye döndüğünü söyledi.

Çiftçilik yapan bir ailenin çocuğu olduğunu ve toprakla uğraşmayı çok sevdiğini dile getiren Çifci, "Her zaman toprağın içindeydim ama toprağın bu kadar değerli olduğunu yaşım biraz ilerledikten sonra anladım. Şu anda bahçeye indiğimde daha farklı bir huzur alıyorum, çapa yapmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Çifci, bahçelerinde birçok meyve sebze olduğunu ve bunları değerlendirmek istediğini belirterek şöyle devam etti:

"Meyve kurularına, meyve cipslerine insanların önem vermediğini fark ettim. Ürettiğimiz meyveleri kurumuş hale getirdim. Ünye'nin birçok yöresel lezzeti var. Biber tuzu, hurma pekmezi, cevizli kabaklı hurma pekmezi, turşular, marmelatlar. Bir sürü zengin seçenekler vardı. Meyveler için bir makine aldım ve denemeye başladım. Bahçemizdeki mandalinayı topladık, dilim dilim doğradık ve cips haline getirdik. Artan mandalinalarımızdan reçel, bir kısmından marmelat yaptık. Hurmalarımızı topladık. Bir kısmını hurma cipsi, bir kısmını tam hurma kurusu haline getirdik. Hurma pekmezi, cevizli kabaklı hurma pekmezi gibi birkaç yöresel lezzeti tekrar gündeme getirmeye çalıştık."

Meyve ve sebzenin yanı sıra farklı lezzetleri de denediğini anlatan Çifci, "Erişte, tarhana gibi yöresel lezzetlerimizi de gündeme getirmek amaçlarımdan biri. Karışık sebzeli eriştede ısırgan otu bulunuyor. Karadeniz'de çok fazla ısırgan var. Erişte çeşitlerimde ısırgan otunu değerlendirdim. Karışık eriştemi ısırgan, havuç, kocabaş ve sade şeklinde üretiyorum. Bunları sipariş üzerine haftalık üretiyorum." diye konuştu.

- "Mevsimine göre ürün üretiyoruz"

Çifci, tereddüt ederek başladığı bu işte olumlu tepkiler almanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, ürünlerini ilgi uyandıracak görsel paketlerde hazırlayıp hem köylü pazarında hem de sosyal medyada açtığı hesabında satışa sunduğunu ifade etti.

Organik üretim için mevsimlik meyve sebzeleri değerlendiren butik üretici olduklarını aktaran Çifci, "Mevsimine göre ürün üretiyoruz. Örneğin çilek cipsi üretmiştik. Müşterilerimiz tarafından çok beğenildi, çok rağbet gördü. Ama şu an stoklarımızda bitmiş durumda. Bunun da sebebi mevsimlik ve bahçemizden olması. Biz organik yaşamak ve organik üretmek istiyoruz. Tamamen bahçemizdeki ürünleri kullanmak istiyoruz." dedi.

Büşra Nur Çifci, yeni neslin toprakla buluşturulması gerektiğini belirterek, "Topraktan vazgeçersek üretim durur. Pazara gittiğimde görüyorum ki yaş ortalaması genelde 50 yaş üstü. Bu insanlar belli bir süre sonra pazara gelemeyecek. Gelecekle ilgili yatırım yapmak istiyorsak toprakla uğraşmalıyız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​