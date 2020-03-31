Ordu'da ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maske üretimine başlandı

AA

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde geniş çaplı hijyen çalışması yürüttüklerini, bunun yanı sıra artan maske ihtiyacı için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Altınordu Belediyesi, gönüllü öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla 100 bin maske üretimine başlandığını ifade eden Tören, üretimin Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Tören, hedeflerinin ürettikleri maskeleri güvenlik güçleri, market çalışanları, zabıta personeli ve günlük dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığına bir nebze katkıda bulunmak istiyoruz. Sadece maske takmak yetmiyor. Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 kurala da sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekiyor. Bu salgının daha fazla yayılmaması için özellikle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tüm önlemlere riayet etmesini temenni ediyoruz."

Tören, sağlık çalışanları için de 3 bin siper maske üreteceklerini bildirdi.