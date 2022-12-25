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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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AA

Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çamurlu Mahallesindeki adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.C, K.Y.B, O.B. ve Y. G, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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