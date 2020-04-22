Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bir ayda 37 bin 561 vatandaşa hizmet verdi

AA

Ordu'da 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, bir ayda 37 bin 561 kişiye hizmet verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları hizmetlerini sürdürüyor.

Bir aylık süreçte 112 çağrı merkezine 6 bin 586, 155 polis çağrı merkezine 6 bin 108, 156 jandarma çağrı merkezine 3 bin 898, kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere 21 bin 417 olmak üzere toplam 38 bin 9 talep ve istek başvurusu yapıldı. Başvurulardan 37 bin 561 bu gruplarda görev alan emniyet, jandarma, zabıta, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yerine getirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Seddar Yavuz, salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Birçoğu gönüllü olan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, "Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır." anlayışı içerisinde onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferber olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Düşünün bir okul müdürümüz, bir yaşlı amcamızın ekmek ihtiyacını karşılıyor. Düşünün bir güvenlik görevlimiz bir teyzemizin tarlasını tarım aracı ile işliyor. Düşünün bir imam hatibimiz bir başka büyüğümüzün gazetesini alıp kendisine ulaştırıyor. Bunlar zorla yaptırılacak işler, hizmetler değil. Bu hizmetleri yapan insanlar, hizmetinde bulundukları büyüklerimizin hayır duasını almak için bu hizmetleri yapıyor. Dünya üzerinde hiçbir millette olmayan bu kadirşinaslık, Türk milletinin en önemli özelliklerden birisidir."

Vali Yavuz, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan ve toplumun direği yaşlılara hizmette bulunan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.