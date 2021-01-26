Ordu'da yanan kümesteki 1500 tavuktan 400'ü telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ordu'da yanan kümesteki 1500 tavuktan 400'ü telef oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir ev ile bahçesindeki kümeste çıkan yangında 400 tavuk telef oldu.

Ordu'da yanan kümesteki 1500 tavuktan 400'ü telef oldu
AA

Akkuş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılelma Mahallesi Kuyumcular mevkiinde Yılmaz Arslan'a ait 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, evin bahçesinde bulunan kümese sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ile kümes kullanılamaz hale geldi.

1500 tavuğun bulunduğu kümeste 400 tavuğun yanarak telef olduğu, 780 koli yumurta ile 2 ton yemin de yandığı belirtildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, olay yerine giderek ev sahibi Yılmaz Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Demirci, aileye başta konaklama olmak üzere ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Arslan ise olay sırasında eşini hastaneye götürdüğünü ve durumu komşularının telefonla arayarak haber verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2012 yılından bu yana geçimimi buradaki kümesten sağlıyordum. Yangın sonucu evim ve kümesim kullanılmaz hale geldi. Kümeste 400 tavuğum telef oldu, 780 koli dağıtıma hazır yumurta ve 2 ton yem yandı. Eve döndüğümde artık yapacak bir şey kalmamıştı, çok üzgünüm."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME