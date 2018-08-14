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Ordu'da yaşanan sel faciasının bilançosu açıklandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Su baskınına maruz kalan 455 ev ve iş yerinde müdahale yapılmıştır. Meydana gelen heyelanlar sonrası bir vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda hasar oluşmuş, 10 bin vatandaşımız da selden aktif olarak etkilenmiştir." dedi. 13 Temmuz ve 8 Ağutos'ta meydana gelen afetlerin il genelindeki toplam maliyetinin ise 164 milyon 761 bin 692 lira olduğu açıklandı

14.08.2018 - 21:21 | Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, sele ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Ordululara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, 8 Ağustos'ta başlayan, 4 gün süren ve aradan bir gün geçtikten sonra tekrar devam eden bir yağış olduğunu anlatarak, Çaybaşı'nda 253, İkizce'de 113, Çamaş'ta 40, Perşembe'de 405, Fatsa'da 63, Ünye'de 60 kilogram, Kumru ilçesinde ise metrekareye 29 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Çarşamba günü saat 8 ile 10 arası Ünye'nin güneyi ilk 1,5 saat dilimi içerisinde metrekareye ortalama 95 kilogram gibi rekor bir yağış aldığını vurgulayan Yılmaz, " Ordu ilimizin de ağustos ayı uzun yılar yağış ortalaması 67.7 milimetre kare iken bu durum aslında bazı ilçelerimizin 1,5 saat gibi kısa süre içinde 253 kilograma çıkması gibi bir oranla nasıl bir afetle karşılaştığımızın da göstergesidir." diye konuştu.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesince, muhtemel su baskınlarına karşı bir yıl önce Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde risk haritalarının hazırlandığını belirterek, kapalı yağmur suyu baskları ve derelere yapılan çalışmalarla daha büyük felaketin de önüne geçildiğini aktardı.

Şiddetli yağışların başladığı ilk dakikadan itibaren Afet Koordinasyon Merkezinin, çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız sel felaketinde Büyükşehir Belediyemizin 365 iş makinesi, 607 mesai arkadaşımız 6 ilçede gece gündüz demeden sel ve su baskınlarına karşı cansiparane şekilde görev almıştır. 8 Ağustos Çarşamba günü ilimizi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sabah 04.30'dan itibaren Medreseönü, Yalıköy, Kutluca, Yeşilköy, Bolaman, Güvercinlik, Konakbaşı Mahallelerinde etkisini göstermiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısının ardından hazır bir şekilde teyakkuzda olup bölgede konuşlanan ekip ve ekipmanlarımız sel ve su baskınlarına karşı acil müdahalelerde bulunmuştur."

Ünye Karadeniz Sahil Yolu üzerinde alternatifi olmayan 1960'da yapılan Cevizdere Köprüsü yoğun yağışlara bağlı sel sularına dayanamayarak yıkıldığını anımsatan Yılmaz, "1998 yılındaki yapımı biten yan taraftaki köprüde hiçbir hasar oluşmamıştır. Yıkılan bu köprünün 1960 yılı olmasına rağmen yıkım sebebi sel sularının orta ayağın altını boşaltmasından dolayı üstten kırılma şekliyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla köprünün ömrü ayak altı boşalmamış olsaydı hizmet vermeye devam edecek mahiyetteydi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sel nedeniyle 9 köprü, 98 menfez, 161 mahalle yolu, 16 kilometreye yakın duvar, 15,5 kilometreye yakın da yağmur suyu hattının kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağmurlara bağlı heyelanlar sonrası ilk gün 4 bin kilometre yol ulaşıma kapanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce sel felaketinin bir gün sonrası öğleye kadar tüm güzergahlar ulaşıma açılmıştır. 830 noktada oluşan heyelanlar sonrası 66 bin 400 metreküp heyelan da kaldırılmıştır. Bugün itibariyle afetten etkilenen kilometrelerce mahalle yolumuzda kapalı bulunmamaktadır. Heyelan temizleme, yıkılan menfezlerin ve yağmur suyu geçişlerinin yerine hazır baks ve borular atılmış, yıkılan köprüler yerine alternatif yol güzergahları ve geçici ulaşım ağları oluşturulmuş, heyelanlar kaldırılmıştır."

OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, bölgede çalışma yürüttüğünü anlatan Yılmaz, "Su baskınına maruz kalan 455 ev ve iş yerinde müdahale yapılmıştır. Meydana gelen heyelanlar sonrası bir vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda hasar oluşmuş, 10 bin vatandaşımız da selden aktif olarak etkilenmiştir. Yine Çaybaşı ilçemizde heyelan tehlikesi sebebiyle pazar günü itibariyle 18 konut tahliye edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"AFETLERİN TOPLAM MALİYETİ 164 MİLYON 761 BİN 692 TL"

Sele ilişkin maliyet bilgisini de paylaşan Yılmaz, "13 Temmuz ve 8 Ağutos'ta meydana gelen afetlerin il genelindeki toplam maliyeti 164 milyon 761 bin 692 liradır. Maliyet analizi afetin zararlarının hesaplanması için yapılan çalışmalar devam ettiğinden bu rakam çok daha fazla artış gösterecektir. Buradaki hasar raporu Büyükşehir Belediyemizin görev alanına giren işlere ilişkindir. Yani altyapı, yol, su ve kanalizasyona aittir. AFAD tarafından yıkılan evler dahil olmak üzere ayrıca valiliğimiz bünyesinde oluşturulan birimlerce tespit edilecektir." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm köprülerin Karayolları tarafından ayrı bir ihale modeliyle hızlı bir şekilde yapılacağını dile getirdi.

Hasarların giderilmesi için tüm çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünün altını çizen Yılmaz, "Ülkemizdeki bugünlerde yaşanmış olan ekonomi darbesini de dikkate aldığımızda devletimizin, hükümetimizin bizleri, Ordulu hemşehrilerimizi yalnız bırakmaması bizler açısından bir kat daha sevindirici olmuştur. Bu vesileyle sel afeti sebebiyle Ordulu hemşehrilerimize tekrar 'geçmiş olsun' diyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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