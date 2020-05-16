Ordu'da yoğun kullanılan caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehirde Kovid-19 salgınına karşı verilen başarılı mücadele ile bugüne kadar alınan ve alınması gereken ilave tedbirlerin, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen kaymakamlar toplantısında etraflıca değerlendirildiği belirtildi.

İl genelinde insan hareketliliğinin ve yoğunluğunun bulunduğu cadde, sokak ve sahil kesimlerinde maske takma zorunluluğunun getirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16 Mayıs cumartesi gününden itibaren Altınordu ilçesinin yaya trafiğinin yoğun olduğu Süleyman Felek, İsmetpaşa, Zübeyde Hanım caddeleri ile Soya-Rıhtım arasındaki sahil bandında maske takma zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.

Belirtilen caddeler ve sahil bandında olacak vatandaşların mutlak suretle maske takmalarının mecburi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu bölgelerde maskesiz dolaşan kişilere İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına aykırı davranıştan dolayı idari para uygulanacaktır. Diğer ilçelerimizde maske takma zorunluğu getirilen cadde, sokak ve alanlara ilişkin bilgilendirme bilahare yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların, kendi ve toplum sağlığı açısından alınan tedbirlere ve kararlara uymaları istendi.