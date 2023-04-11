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AA

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden fındıklı burma tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Ordu fındıklı burma tatlısı, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tatlının coğrafi işaret almasının ardından, Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi.

Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği (Mesudiye goliti) ve Ordu pidesi (Ordu yağlısı) tescillenmişti.