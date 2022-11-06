Ordu´da yaylalardan dönüş başladı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da ilkbahar aylarında yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte hayvanlarıyla köylerine doğru dönüş yolculuğuna geçti.

Ordu'da ilkbaharla birlikte Altınordu, Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan sürü sahipleri, 7 ay boyunca burada hayvanlarını besledi. Yazı bin ila 2 bin rakımlı yaylalarda aileleriyle birlikte geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla tekrar köylerine dönmeye başladı. Besiciler, kentin 28 yaylasında sürüleriyle yürüyerek bazılarında yaklaşık 60 kilometreyi bulan yol katediyor. Besiciler, gün içinde yaklaşık 20 kilometre yürüyüp, geceleri ise hayvanlarıyla birlikte dinlenerek, 3 günlük yolculuğun ardından köylerine ulaşıyor.

`HAYVANLARIMIZIN BAKIMLARI YAPILACAK´

1850 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan sürüleriyle sahil kesimine geri dönen Temel Keskin (48), "Araptamı Yaylası´ndan çıktık. Bu yolculuktaki ikinci günümüz. Şu anda bir gün daha yol gideceğiz. Geceyi Çambaşı Yaylası´nda geçirdik. Yolumuz uzun. Bir gece orada kalmak zorunda kaldık. Çünkü hayvanlarımız yoruluyor. Yolculuğumuzun son gününde de Pangal Yaylası´nda konaklayacağız. Havalar artık soğudu. Hayvanlar da gebe olduğu için hayvanlara zarar veriyor. Yaklaşık 3 günlük yolculuğumuzun ardından köyümüze ulaşacağız. Kendi koyunlarımızın arasında başka köylerdeki küçük besicilerin de hayvanları var. Köyümüze ulaştığımızda herkes hayvanlarını ayıracak ve teslim alacak. Daha sonra hayvanlarımızın bakımları yapılacak" dedi.

`GÖÇ GELENEĞİ KEYİFLİ OLUYOR´

Kemal Keskin ise, "Ağabeyim hayvancılık yapıyor. Koyuncuları getirip, götüreceği sırada ben de ona yardımcı oluyorum. Bir de bu göç geleneği eskiden gelme, o yüzden keyifli oluyor. Şu anda burada hayvanlarımızı otlandırıp, dinlendiriyoruz. Yolculuğumuz da gayet güzel geçiyor. Bir günlük daha yolculuğumuzun ardından ağıllara ulaşacağız. Önümüzdeki yıl da mayıs ayında tekrar yaylalara göç yolculuğuna başlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan çobanların hayvanlarıyla zorlu yolcuğunda kara yollarında seyreden araçlar hem durarak koyunların geçişini bekliyor hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-06 09:51:42



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