En çok yağış alan 5'inci il Ordu'da kuraklığa 'gölet' formülü



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)TÜRKİYE'nin yıllık ortalama bin 47 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan 5'inci ili olan ve yaşanan sel ve heyelanlarla gündeme gelen Ordu'da, kuraklık dönemlerinde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 61 gölet ve su alma yapısı inşaatı tamamladı. 3 gölet inşaatının sürdüğü, 4'ünün de proje aşamasında olduğu kentte, 40 ırmağın artırılan derinlikleri ile su debileri de yükseltildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Türkiye´de ilk olabilecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Kendi içerisinde istimlak edilmesine gerek kalmadan 40 gölet oluşturduk" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel ısınmanın etkileriyle son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Birçok belediyeden vatandaşlara su tüketimini azaltmaları yönünde uyarılar yapılırken, uzmanlar ise su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için doğru planlamalar geliştirilmesini öneriyor. Türkiye'nin yıllık ortalama bin 47 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan 5'inci ili olan ve yaşanan sel ve heyelanlarla gündeme gelen Ordu'da, kuraklık dönemlerinde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 19 ilçede başlatılan 48 gölet ve 12 su alma yapısı inşaatı tamamladı. 3 gölet inşaatının sürdüğü, 4'ünün de proje aşamasında olduğu kentte, 40 ırmağın artırılan derinlikleri ile su debileri de yükseltildi. Kentte, DSİ tarafından ise 1 göletteki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Tamamlanan gölet inşaatlarıyla su rezervi 370 bin metreküp arttırılan, kentte 2023 yılı sonuna kadar 300 gölet ve su alma yapısı inşa edilecek.

`KÜRESEL ISINMAYLA SU İHTİYACI ARTIYOR´

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, il genelinde kuraklığa karşı yürütülen gölet çalışmalarıyla ilgili DHA´ya konuştu. Küresel ısınmayla birlikte su ihtiyacının artmaya başladığını belirten Güler, suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle il genelinde birçok farklı çalışma yürüttüklerini kaydeden Güler, şunları söyledi:

"Su bildiğiniz gibi en hayati konularımızdan bir tanesi. Çünkü büyük bir ihtiyaç ve giderek de küresel ısınmayla birlikte bölgenin su ihtiyacı artıyor. Ordu, çok miktarda yağış alan bir bölge olmasına rağmen içme suyu sıkıntısı vardı. Bunun sebebi de yüksek kesimlere yağan karın eriyerek denize akmasından kaynaklanıyor. Bunun çözümü de suyu kaynağında tutmaktan geçiyordu. Bunun için de göletler yapmamız gerektiğini gördük. Bu kapsamda İlküvez Göleti'ni Devlet Su İşleri ile birlikte bitirdik. 900 bin metreküplük bir hacme sahip olan İlküvez Göleti ile Çaybaşı ve İkizce ilçelerimizin su problemini çözüme kavuşturduk. Üç önemli yerleşim merkezi olan Korgan, Kumru ve Gölköy ilçelerimizde gölet çalışmalarımıza devam ettik. Bunların da yaklaşık 3 milyon metreküplük hacmi var. Şu anda bu üç göleti süratli bir şekilde tamamlıyoruz. Bunun dışında Kabadüz, diğeri Mesudiye Yavşan, Aybastı Baydarlı ve Çatalpınar göletlerimizin proje çalışmaları devam ediyor."

`ORDU GLOBAL ISINMAYA KARŞI DA KURAKLIK TEHLİKESİ ÇEKMEYECEK´

Güler, yapılan çalışmalarla birlikte Ordu´nun küresel ısınmaya karşı kuraklık tehlikesi çekmeyecek illerin başında geldiğini ifade ederek, "Buradaki amacımız; hem su gibi hayati bir konuya çözüm getirmek hem de bunu en ekonomik bir şekilde çözmek ve kendi cazibesiyle suyu yukarıda tutup, aşağıdaki yerleşim merkezlerine dağıtmaktır. Doğrusu da zaten buydu. Bunu yoğun bir şekilde yapıyoruz. Kuraklığa karşı en rahat yerlerden biri olmak üzere çalışma yapıyoruz. Topçam Barajı dahil olmak üzere diğer hidroelektrik santralleri ve barajlarla birlikte bu çözümleri ürettik. Gerçekten de Ordu, su ihtiyacı ileride olmayacak global ısınmaya karşı da kuraklık tehlikesi çekmeyecek illerin başında geliyor" dedi.

`IRMAKLARIN DEBİLERİ ARTTIRILIYOR´

Gölet çalışmalarının yanı sıra kentteki ırmakların debilerinin de arttırıldığını açıklayan Güler, "Biz kendi bölgemize özgü olarak da çalışma yürütüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım döneminde Devlet Su İşleri bana bağlıydı. İlimizde çok ilginç, Türkiye´de ilk olabilecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Su yapılarını çoğaltmak amacıyla ırmaklarımızın derinliklerini arttırdık. Kendi içerisinde istimlak edilmesine gerek kalmadan 40 göletler oluşturduk. Bu hem su ihtiyacı için hem sulama için hem de hayvanların içmesine müsait olacak göletler. Burada da 370 bin metreküplük de bir potansiyel oluşturduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-06 10:02:42



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