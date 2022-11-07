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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi (2)

DHA

Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi (2)


'BİRKAÇ GÜN SONRA KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GİDEBİLİR'
Mantar zehirlenmelerine ilişkin konuşan Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, "Bunun en temel sebebi; ilkbahar ve sonbahar aylarında devam eden yağışlar sonrası mantarlar çıkmaya başlıyor. Mantar zehirlenmeleri özellikle ölümcül de olabiliyor. Doğada yaklaşık 5 bin mantar türü var. Bunlardan da 100 tanesinin zehirli olduğunu biliyoruz. İçlerinde de 'amantia phalloides' dediğimiz bir grup var. Bu grup özellikle ölüm ile seyreden bir mantar zehirlenmesi oluşturuyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Yağışların artması işe oluşan mantarı insanlar gidip, topluyor ve yemeye başlıyor. Yaklaşık 1-2 saat sonra bize karın ağrısı, bulantı, kusma şeklinde hastalar gelebiliyor. Hastanın beslenip beslenmediğini tespit etmemiz lazım. Bu dönemde atlamamamız gereken şey şu ki; bunun birkaç gün sonra karaciğer yetmezliğine gidebileceği. Yaklaşık alımdan 4 gün sonra hastalarda karaciğer veya böbrek yetmezliği başlayabiliyor. Bu şekilde mantar entoksikasyonu bulunan hastalarda kısa sürede hastaneye yatırıp, uygun serum tedavilerini verdikten sonra; 4'üncü günden itibaren karaciğer nakli ünitesi olan yerlere yönlendirme tarafındayız" dedi.
'MANTAR ZEHİRLENMELERİ ÖLÜMCÜL OLABİLİR'
Doç. Dr. Ekiz, şöyle devam etti:
"İlla mantar tüketilecekse; kültür mantarları dediğimiz doğada yetişen değil, kültür ortamlarında yetişen mantarları tercih etmekte fayda var. Özellikle halkımıza bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum; mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilir. Bilimsel açıdan hangi mantarın zehirli olup olmadığını ilk bakışta anlamanın yöntemi yok. Bu 'amantia phalloides' dediğimiz mantarlar, her zaman bildikleri mantarlara benzeyebilir. Bunu ayırt etmek çok zor. Burada çok dikkat etmek lazım. Bir bilim adamı olarak 'Doğadaki mantarları yiyin' deme şansım yok. Bizim tavsiyemiz; bu 100 türden bir tanesi size denk gelirse, maalesef hayatınızı kaybedebilirsiniz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-11-07 15:58:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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