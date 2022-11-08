Ordu'da 'üç kız' heykelinden birinin ayağı kırılarak tahrip edildi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesindeki `Tabya başında üç kız yan yana´ türküsünden esinlenilerek yapılan 3 kız heykelinden birinin ayağı gövdesinden ayrılarak tahrip edildi. Polis, heykeli tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye tarafından yaklaşık 16 yıl önce, Taşbaşı Mahallesi'nde belirlenen, seyir terası konumundaki açık alana 'Tabya başında 3 kız yan yana' türküsünden esinlenerek 3 kız heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak tahrip edilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016 yılında gövdesinden kırılarak zarar gördü. Tadilatı yapılan heykel tekrar yerine yerleştirildi.

İlçede önceki akşam kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, heykellerden birinin bu kez ayağını gövdesinden ayırdı. Ayağı koparılan ve tahrip edilen heykel onarıma alındı. Polis, heykeli tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

`BURAYA DADANAN BİRİLERİ VAR´

Heykellerin tahrip edilmesi ise tepki çekti. Taşbaşı Mahalle Muhtarı Reşit Arif Gürsoy, "Bu heykeller şarkılara, türkülere konu olmuş 'üç kız heykeli'dir. `Tabya başında üç kız yan yana´ türküsünden esinlenerek yaptırılmış bir heykeldir. Yıllardır burada güzellik olsun diye duruyor. Ancak buraya dadanan birileri var. Bu heykeller üçüncü kez saldırıya uğradı. Çeşitli yerleri kırıldı. Bu nasıl bir anlayıştır bilemiyoruz. Biz bu heykellerin burada kalmasını ve sergilenmesini istiyoruz. Şehrin birçok noktasında çok sayıda güzelliklerimiz var. Buralara da heykel koyarak insanlarımızı heykellere alıştıralım. Bu heykeller bilinen bir şey. Şehrimiz için de kültürel, turistik yönden güzel bir şey ama kendini bilmez bazı kişiler bu güzelliklere zarar veriyor. Ben bu zararı verenlerin aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Bir türlü önlem alınıp, korunamıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

`BU HEYKEL KÜLTÜR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ´

Mahallede oturan Uğur Yiğit ise güvenlik kamerasıyla heykellerin koruma altına alınmasını talep ederek, "Bazı akşamlar buraya madde kullananlar geliyor. Buradaki heykellere, bu güzel yapılmış hizmete zarar veriyorlar. Bunun korunması için buraya bir kamera mı koyulur, nasıl bir çözüm bulunmalıysa bir an önce yapılmalıdır. Bu heykel şehrimizin kültürü açısından çok önemli. Geçenlerde de kolu kırılmıştı. Şimdi de bacaklarını kırmışlar. Şu durumda belediye tekrar bu heykelleri onarsa 10-15 gün sonra gelip tekrar bacağını, kolunu kıracaklar. Burası Ordu´nun en güzel yeri" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-08 14:24:08



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