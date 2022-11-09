Prof. Dr. Enginyurt: Ordu´da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Enginyurt: Ordu´da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

DHA

Prof. Dr. Enginyurt: Ordu´da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını belirterek, "Koronavirüs, geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok etti. Ordu´da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici çünkü 3 yıldır pandeminin getirdiği psikolojik ve ekonomik sıkıntıları yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, rehavete kapılmamamızı gerektiriyor" dedi.  
ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son 1 haftadır yapılan testlerde koronavirüs vakalarına rastlanılmadığını söyledi. Koronavirüsün geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok ettiğini söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, "Ordu´da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber çünkü 3 yıldır bir pandemi yaşıyor dünya ve bunun getirmiş olduğu gerek psikolojik gerek ekonomik sıkıntılarını yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, bizim rehavete kapılmamamızı gerektiriyor. Bu bizim hayatımızda bundan sonra da olacak bir virüs ama etkili olmayacak. Geçirmiş olduğu varyasyonlarla kendi kendini de yok etmiştir. Bundan sonra bizim dikkat etmemiz gereken şeyler; eskiden de söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlarda, üst solunum enfeksiyonlarda yapmamız gereken şeyler. Bunlar nelerdir? Sosyal mesafemize, hijyenimize ve kişisel sağlığımıza her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde Covid veya başka bir enfeksiyondan her türlü korunuruz" dedi.
`GRİPTEN FARKI YOK´
Prof. Dr. Enginyurt, koronavirüsün artık grip kadar etkili olacağını dile getirerek, "Koronavirüs artık grip gibi olmuştur. Gripten bir farkı yoktur. Artık bizimle beraber olacak ama hayatımızı tehdit etmeyecek. Burada özellikle belirtmek istediğim, ekim ayında biz vakaların artmasını bekliyorduk ama varyasyonlar nedeniyle artık yok. Şu anda grip vakaları artıyor. Çok sayıda grip vakasıyla karşılaşmaktayız. Aynı riskli gruplar grip için de çok tehlikelidir. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar grip hastalığı geçirdiğinde maalesef hayati tehlike ile karşılaşmaktayız. Bu yüzden bizler önlemlerimizi almalıyız. Zaten yaptırdığımız eylül, ekim veya kasım aylarında yaptırdığımız grip aşılarını özellikle riskli gruplara muhakkak öneriyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-11-09 09:29:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da ateşe düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu'da ateşe düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa ...
Bahçede yaktığı ateşe düşmüştü; 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Bahçede yaktığı ateşe düşmüştü; 37 günlük yaşam ...
(Görüntülü)ORDU&#039;DA &#039;ÜÇ KIZ&#039; HEYKELİNE SALDIRI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ORDU'DA 'ÜÇ KIZ' HEYKELİNE ...
Ordu'da 'üç kız' heykelinden birinin ayağı kırılarak tahrip edildi
YEREL HABERLER Ordu'da 'üç kız' heykelinden birinin ayağı kırılarak ...
Akkuş ilçesinde Salman Jandarma Karakol Komutanlığı törenle açıldı
YEREL HABERLER Akkuş ilçesinde Salman Jandarma Karakol Komutanlığı ...
Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden biri ...
(Görüntülü)ORDU VE SAMSUN&#039;DA 7 KİŞİ, MANTARDAN ZEHİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ORDU VE SAMSUN'DA 7 KİŞİ, MANTARDAN ...
Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi (2)
YEREL HABERLER Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi (2)
Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi
Ordu'da yapılan cemevi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı
YEREL HABERLER Ordu'da yapılan cemevi inşaatının yüzde 70'i ...
Ordulu arıcılar bu sezon 18 bin ton bal topladı
YEREL HABERLER Ordulu arıcılar bu sezon 18 bin ton bal topladı
Ordu'da "üç kız heykeli" yine tahrip edildi
YEREL HABERLER Ordu'da "üç kız heykeli" yine tahrip edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.