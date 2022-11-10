'Fino', terhis olan sahibinin üzerine atladı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, vatani görevini bitirip terhis olan Mustafa Kemal Tomakin (20), döndüğü memleketindeki ailesine sürpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada ailenin 'Fino' adlı köpeği, Tomakin'in (20) üzerine atladı. O anların görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

İlçeye bağlı Nizamettin Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kemal Tomakin, Adana'daki 6 aylık vatani görevini tamamlayıp terhis olduktan sonra evine döndü. Üniformasıyla sürpriz yapan Tomakin'i karşısında gören ailesi, şaşkınlığını gizleyemedi. Duygusal anların yaşandığı kavuşmada, ailenin 4 yaşındaki 'Fino' adlı köpeği de koşarak Tomakin'in yanına gelip üzerine atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi gördü.

`FİNO BİZDEN BİRİ´

Mustafa Kemal Tomakin, köpeğinin kendisini karşılamasından dolayı hem mutlu olduğunu hem de üzüldüğünü belirterek, "Adana 6´ncı Kol Ordu Birliği´nde askerliğimi yaptım. 6 Kasım´da askerliğimi bitirerek, tezkeremi aldım. Köpeğim, `Fino´ beni karşıladı. Sevinçten havalara zıpladı. Ailem gibi sevdiğim köpeğimin beni bu şekilde karşılamasından hem mutlu oldum hem de üzdü. Neredeyse ağlama noktasına geldim. `Fino´ bizden biri. Askerdeyken annemi arayıp, `Fino´yu soruyordum. Görüntülü konuşurken de gösteriyordu bana. Buraya gelince daha bir başka oldu. Karşılaması beni bayağı bir üzdü" dedi.

`KÖPEK BENDEN ÖNCE OĞLUMA SARILDI´

Anne Çağlayan Tomakin da "Normalde benim köpeklere karşı korkum vardı. Çünkü, geçmişte çok kez köpekler beni ısırmıştı. O yüzden pek istemiyordum ama oğlum köpek istedi, ben de izin verdim. İyi ki de getirmiş. O kadar gururluyum ki, köpeğimden çok mutluyum. Oğlum bana askerden dönerken sürpriz yaptı. Saklanmış. Biz de `Fino´ ile aramaya çıktık. Saklandığı yeri bulduk. Köpek benden önce oğluma sarıldı. 6 ay geçse de unutmamış. Görüntüleri izleyen arkadaşlar bana oğlumu, köpeğin benden fazla özlediğini söyleyerek espri yaptılar. Ben de duygulandım. Hiç beklenmedik bir anda oğlumun gelmesiyle köpeğin sahibine hoş davranması tarif edilecek bir şey değil. Yaşanırsa insan anlıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-10 16:04:21



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