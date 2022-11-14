Fünye ile patlatılan şüpheli koliden bilgisayar parçaları çıktı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde caddede banka bırakılan şüpheli koli fünye ile patlatıldı. Koliden bilgisayar parçaları çıktı.

Düzmahalle Mahallesi Hükümet Caddesi´nde bugün saat 09.00 sıralarında bir bankanın önündeki bankta, şüpheli koli olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, kolinin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Koliden bilgisayar parçaları çıktı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Koliyi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-14 12:07:29



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