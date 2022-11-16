Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

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Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, başıboş köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarptığı belediye temizlik işçisi Metin Tirkil (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi Metin Tirkil, iddiaya göre, sahipli ancak başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K.'nin kullandığı 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tirkil, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tirkil, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK

2022-11-16 12:31:43



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