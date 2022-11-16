Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi öldü (2)

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Ordu'da, belediye temizlik işçisi Metin Tirkil'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmada; başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin, kentteki fındık fabrikasına ait olduğu belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü A.K. ile fabrika sahibi A.D. ve köpeklerin bakımından sorumlu E.D. gözaltına alındı. 3 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan, 2 çocuk babası Mehmet Tirkil'in küçük oğlu Anıl Tirkil (26), babasının ölümüyle ilgili yasal sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Babam çalışma esnasında orada fabrikanın köpeklerinin saldırması üzerine, köpekten kaçarken kendisini can havliyle yola attığı için araba çarpmış. Ben bu süreci sonuna kadar ilerleteceğim. Bir can kolay gelmiyor. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Köpeklerin orada başıboş olması, sorumsuzluk olması bunların hepsi bilinçli şeyler. Köpeği sen neden bırakırsın ki?" dedi.
Mehmet Tirkil'in kardeşi Recep Tirkil ise "Başıboş köpeklerle ilgili gereken önlem alınmalı. Yasal süreci biz de takip edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-11-16 15:37:50
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