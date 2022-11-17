Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi, toprağa verildi (2)

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BAKICI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Ordu'da başıboş köpeklerden kaçtığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu belediye temizlik işçisi Metin Tirkil'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü A.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen köpeklerin sahibi A.D., adli kontrol tedbiri uygunarak serbest kalırken, köpeklerin bakımından sorumlu Erdal Durmuş (54) ise 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-17 18:14:47



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