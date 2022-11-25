Kar maskeli saldırganın tabancayla vurduğu fırıncı öldü

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, fırında çalışan Orhan Çelik (46), işten çıkıp evine giderken, kar maskeli kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam Evkaf Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Fırında çalışan 2 çocuk babası Orhan Çelik, işten çıkıp evine giderken maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Çelik, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Orhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-11-25 10:50:10



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