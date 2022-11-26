Ordu ve Bayburt'ta kar yağışı



Mustafa KIRLAKMurat SÖYLEMEZ/ ORDUBAYBURT, (DHA)ORDU ve Bayburt´un yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Bayburt'ta kara saplanan hafif ticari araçtaki sürücü, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu ile Bayburt'u etkisi altına aldı. Ordu'nun sahil ve orta kesimlerinde yağmur ve soğuk hava etkili oldu, yükseklerde ise önce karla karışık yağmur ardından kar yağdı. Kar yağışı ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı ve Mesudiye ilçesine bağlı 1500 rakımlı Keyfalan yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'ta ise yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kuşmer Yaylası'nda trafikte aksamalar yaşandı. Kent merkezine 41 kilometre uzaklıktaki yaylada yoğun yağış nedeniyle Mustafa A.'nın kullandığı hafif ticari araç, kara saplandı. Aracında mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Aydıntepe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin yardımıyla saplandığı yerden aracının çekilmesiyle kurtarıldı. Bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAKMurat SÖYLEMEZ

2022-11-26 12:43:31



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