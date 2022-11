Türkiye´nin denize en yakın kayak merkezi yeni sezona hazır

Ahmet KONANÇ/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU'un Kanadüz ilçesinde, Türkiye'nin denize en yakın kayak tesisi olmasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi´nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kristal karla beyaz örtüye bürünen tesiste, yılın 12 ayı çeşitli aktiviteler tatilcilerin hizmetine sunulurken, şehit aileleri ise tesisteki yeme ve içme hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası´nda 630 dönüm alan üzerine inşa edilen kayak merkezi, uçsuz bucaksız ormanları ve temiz havasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilin her tonunu barındıran eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, şehir gürültüsünden uzak, deniz turizmine alternatif hem kış sporu yapmanın hem de doğada vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor. Denize en yakın kayak merkezi olmasıyla dikkati çeken tesis, kaymaya en uygun kar cinsi olan kristal toz kar ile snowboard ve off pist denilen pist dışı kayak için de uygun olan nadir alanlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Tesiste, aralık ayında başlayacak kayak sezonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaylada, kayak uygunluğuna erişecek kar beklentisi sürerken, kayak sezonunun mart ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Uzunluğu toplamda 25 kilometre olan 14 pistte kayak ve kızak yapılan tesiste, ısınma için de taşımalı doğalgaz kullanılıyor.

`ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ´

Tesisin işletme müdürü Metin Birsen, tesisteki tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sezondan umutlu olduklarını belirten Birsen, "Yaza yönelik turlarımız da var. Kayak sezonu geçen sene 25 Aralık´ta başladı. Kar yağmasıyla kayak sezonu başlamıyor, belli bir kalınlığa erişmeli. Geçen sene mart ayının sonuna kadar kayak sezon devam etti. Şirketimizin almış olduğu karar gereğince 2 yıldan beri şehit ailelerine burada yeme-içme hizmetini ücretsiz veriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet KONANÇ

2022-11-27 10:22:46



