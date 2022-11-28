Ordu´da MDF fabrikasında patlama

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesindeki bir MDF fabrikasının zımpara tozu filosu deposunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Kökenli Mahallesi´ndeki bir MDF fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın zımpara tozu filosunun olduğu depoda henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucu depoda yangın çıktı. Depodan alevlerin çıktığını gören fabrika çalışanları yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada çıkan yangın nedeniyle ölen ve yaralanan olmadı. Jandarma, yangına ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-11-28 20:48:09
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