Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir

DHA

Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, farklı aroması ve uzun süreli depo ömrüyle rağbet gören, coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin hasadı tamamlandı. Yaklaşık 10 bin ton rekolte beklenen kividen üreticiler, ortalama 70 milyon TL gelir elde edecek. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "'Ordu kivisi' denildiği zaman aromasının lezzetini ve raf ömrünün uzun olmasını bilmeyen yok. Bu, Ordu´ya verilen nimet; kıymetini herkesin bilmesi lazım" dedi.
Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaret tescilli kivinin hasadı sona erdi. Kasım ayının ilk haftasında bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştirdi. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Farklı aroması ve uzun süreli depo ömrü olan, yaklaşık 10 bin ton rekolte elde edilen Ordu kivisinden üreticiler, yaklaşık 70 milyon TL gelir edecek. 
`SOĞUK HAVA DEPOLARINA GÖNDERDİK´
Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, hasat sonrası toplanan kivilerin soğuk hava depolarına gönderildiğini belirterek, "Kivinin kasım ayının 1´i ile 15´i arasında hasadı yapılır. Yani 10-15 gün içinde kivi dallardan toplanarak kasalara konulur ve satılır. Fındık gibi hasadı uzun sürmez çünkü kurutma ve ayıklama gibi bir sorunu yok. 1 kişi, 1 günde, 1 tona yakın kivi topluyor. 15 gün içinde de kivi hasadı tamamlanmış oluyor. Kivinin şekeri 6,5 ile 7 arasını bulduğu zaman yumurta toplarmış gibi daldan kivileri toplanıyor. Topladığımız kivileri alıcılarla anlaştıktan sonra TIR´larla soğuk hava depolarına gönderdik" diye konuştu.
`ORDU KİVİSİNE TALEP GÖSTERİYORLAR´
Ordu kivisinin aroması ve raf ömrü dolayısıyla alıcılardan talep gördüğünü anlatan Uzunlar, "'Ordu kivisi' denildiği zaman Türkiye´nin her yerinde aromasının lezzetini ve raf ömrünün uzun olmasını bilmeyen yok. Bu, Ordu´ya verilen bir nimet; bu nimetin kıymetini herkesin bilmesi lazım. Firmalar da bu nedenle talep gösteriyor. Firmaların Ordu´ya akın etmelerinin sebebi de Ordu kivisinin bu iki özelliğinin olmasından kaynaklanıyor. Yalova´dan sonra kivinin tonajı olarak üretiminde ikinci sıradayız ama aroması olarak birinci sıradayız. Ayrıca Ordu kivisi raf ömrünün uzun olması nedeniyle coğrafi işaretli bir ürün. Kivi, Ordu´ya fındıktan sonra en fazla katma değer katan bir meyvedir. Ben 25 yıldır kivi üretiyorum, hakikaten rekolte her geçen gün artıyor. Bu sene de 10 bin ton kivi rekoltesi tahmin ediyoruz. Bunu da ortalama 7 liradan hesap edersek 70 milyon TL gibi bir para yapıyor. Bu sıcak, vadesi olmayan ve peşin bir para. Kiviyle birlikte kentimizde de bir sıcak para döngüsü oluşuyor. Hasadında işçi çalışıyor. Bunlar hep ekonomik bir harekettir" dedi.
Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uzunlar, kivi hasadının tamamlanmasının ardından üreticilerin bahçesinde ilerleyen günlerde budama ve gübreleme gibi bakım çalışmalarına başlayacaklarını da kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-12-01 09:56:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'daki köy yaşam merkezi fındık üreticilerine "okul" oldu
YEREL HABERLER Ordu'daki köy yaşam merkezi fındık üreticilerine ...
Ordu'da "pitbull" cinsi köpeğin saldırdığı köpek yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da "pitbull" cinsi köpeğin saldırdığı köpek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.