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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´da, araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Cemile Dursun (52) ile Hatice Engin´e (57) TIR çarptı. Kazada Dursun hayatını kaybetti, Engin ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi dörtyol kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Tahir Dere, yönetimindeki 54 AG 996 plakalı TIR ile yeşil ışık yanınca ilerledi. Bu sırada TIR, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cemile Dursun ile Hatice Engin´e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cemile Dursun´un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatice Engin ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Tahir Dere, gözaltına alınırken, polis de soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-12-03 16:55:10



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