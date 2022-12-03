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Evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir için mezarı başında anma

DHA

Evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir için mezarı başında anma


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.
Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, 1 gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.
Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı. Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davada ise polislerden 'Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl, 'Haydar Değerli'yi yaralamak'tan 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Özgür Arduç'a verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik kurallarına göre çekecek.
MEZARI BAŞINDA ANILDI
Ceren Özdemir, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Anmaya Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra akrabaları ve bölge halkı katıldı. Okunan dualar ve türküler ile anılan Özdemir anısına lokma dağıtıldı.
Anne Güfer Özdemir, kızının mezarı başında gözyaşı döktü. Baba Yılmaz Özdemir de her ölüm yıl dönümünde kızını mezarına gelip andıklarını belirterek, "Söylenecek bir şey yok. Acımız çok büyük gerçekten. Buraya geldiğimizde çok kötü oluyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2022-12-03 17:48:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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