Bülent Ersoy, 20 yıl önce fotoğraf çekildiği kız kardeşlerle bir araya geldi



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- TÜRK sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Ordu´da katıldığı bir açılış sırasında 2002 yılında Antalya´da fotoğraf çekildiği iki kız kardeşle bir araya geldi. Kız kardeşlerden gelen `nikah şahidi olur musunuz´ sorusuna Ersoy, "Ben bu işlerde hiç dikiş tutturamadım. Hepsi kaçtı gitti" diye yanıt verdi.

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Ordu´ya geldi. Altınordu ilçesinde bir iş yerinin açılışına katılan Ersoy, kurdeleyi AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ile birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından işletme sahipleriyle bir süre sohbet eden Ersoy, kendisiyle görüşmek isteyen iki kız kardeşle bir araya geldi. 20 yıl önce Antalya´da birlikte çekildikleri fotoğrafı gösteren iki kız kardeşin elindeki resimleri alan Ersoy, bir süre sohbet etti. Ersoy, kız kardeşlerden gelen 'Ablamın nikah şahidi olur musunuz' sorusunu "Ben yapamam, uğursuz gelirim. Ben bu işlerde hiç dikiş tutturamadım. Hepsi kaçtı gitti. Allah korusun bir terslik olur" diyerek yanıtladı. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-12-03 18:28:17



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