Karadeniz'de 'hamsi avı yasaklansın' çağrısı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KARADENİZ'de, avlanabilir boy uzunluğu 9 santimetrenin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine av yasağı çağrısı geldi. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, hamsi stokunun tükenme aşamasına geldiğini belirterek, "Daha da kötüye gitmesini önlemek için hamsi avcılığı en az 1 ay yasaklanmalı" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz'de palamut bereketi ile sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz'de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine bu yıl da av yasağı çağrısı geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanabilir boy uzunluğunun 9 santimetrenin altındakilerin oranında artış olması nedeniyle geçen yıl İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bölümünde her türlü av aracı ve hamsi avcılığına geçici süreyle yasak getirmişti.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz'de hamsi stokunun tükenme aşamasına geldiğini kaydederek, "Karadeniz'de son 5-6 yıldır hamsi stoklarıyla ilgili sıkıntımız var. Bu stokların azalmasındaki ana neden de Gürcistan'daki hamsi katliamından kaynaklanmaktadır. Bu Gürcistan'da katliamı yapan da yine bizim balıkçı teknelerimizdir. Bizim balıkçı teknelerimiz Gürcistan sınırına giderek orada çok küçük boylardaki hamsileri avlamakta ve balık unu, balık yağı gibi fabrikalara yollamakta. Çok küçük boylardaki hamsi stoklarını katletmemiz, bir sonraki yıla bir karış gelecek olan hamsilerin bir yıl önce Gürcistan´da yok edilmesine neden oluyor. Şu anda Karadeniz´de neredeyse hamsi stoku yok gibi bir şey. Üzerindeki av baskısından dolayı balıklara büyüme şansı vermediğimizden dolayı şu anda ortalama 7 veya 8 santim büyüklüğünde bir stokumuz var. Tezgahlara 9 santim boyunda bir balık geliyor ama bu gelen balık da bütün gırgır teknelerinde artık elek var. Bu elekten geçirilmiş ve elek üstünde kalan balıklar piyasaya sürülmekte. Bu da 100 kilo yakalanan balığın 10 kilosu tezgaha geliyor, 90 kilosu ölü vaziyette denize dökülüyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda katliam yapılmakta. Hamsi stoklarını geleceğe taşıyabilmek için gelecekte de çocuklarımızın, torunlarımızın bu Karadeniz´deki hamsi stokundan faydalanabilmesi için mutlak suretle bir önlemin alınması gerekmektedir" diye konuştu.

`HAMSİ AVCILIĞI EN AZ 1 AY YASAKLANMALI´

Karadeniz´deki diğer ülkelerle birlikte hamsi stoklarının korunması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Yıllardan beri söylediğim bu hamsi avcılığına bir düzenleme getirmemiz şarttır. Bu sene de çok acil olarak hamsi stoklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için hamsi avcılığının yasaklanması gerekmektedir. Türk halkının yediği iki balık var hamsi ve istavrit. Dolayısıyla bu iki balığın stoklarına biz bu şekilde zarar verdiğimiz zaman Türk halkı artık balık yiyemeyecek duruma gelecektir. Dolayısıyla tek yediği bu balığı da önümüzdeki yıllarda yemekte zorlanacaktır. Dolayısıyla bu önlemlerin en kısa sürede alınması gerekir. Karadeniz´deki diğer ülkelerle birlikte bir ortak konsorsiyum sağlayarak bu katliama bir dur demek zorundayız. Hamsi avcılığı en az 1 ay yasaklanmalı. Bu süreç içerisinde de bakanlığın personelleri bunun takibini yaparak Karadeniz'e büyük bir stok girerse ya da daha büyük boy gruplarındaki hamsi olursa tekrardan bir düzenleme yapılabilir" dedi.

`HAMSİYİ TUTAN DA BOYUNU BEĞENMİYOR SATAN DA´

Kentte balıkçılık yapan Burçin Doğan, hamsi boyunu kimsenin beğenmediğini söyleyerek, "Hamsiyi tutan da boyunu beğenmiyor, satan da beğenmiyor ama yapabilecek bir şey yok. Olan hamsi bu. Su ürünlerinin kanununa göre boyu tutuyor. Biz de küçük boyutta satmak istemiyoruz ama tutan da tutmak zorunda satan da satmak zorunda çünkü yanında çalışanın parasını ödemek zorunda" diye konuştu.

Balıkçı Cemil Türkmen ise "Hamsi avının bir süre yasaklanması daha iyi olur. Çünkü ince hamsiye kimse artık pek sıcak bakmıyor. Palamut ve çinekop denizler de bu yıl fazla olunca hamsi biraz etkilendi. Onun için hamsi bu sene cılız kaldı. Kuyulardan çıkmadı. Avcılığı yasaklanırsa vatandaş için ileriki yıllar için daha iyi olur" dedi.

Balık alan Gülizar Ongunyurt da hamsinin yanlış avlanmadan dolayı büyüyemediğini söyleyerek, "Bence hamsiler büyümedi. Bunun da yanlış avlanmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Avcılık için biraz beklenilmesi gerekir" diye konuştu.

Sezai Baştürk de hamsi avının yasaklanması gerektiğini aktararak, "Çünkü bu deniz ürünlerinin korunması gerekir. Şu anda hamsi küçük. Bunun tutulması da bana göre zararlı. İlerleyen yıllarda biz hamsiyi ancak resimlerde görürüz. Çünkü bu şekilde avcılık yapıldığı sürece hamsi biter. Her sene yavru toplanırsa ne olur? Hamsi daha yavrulamaz" dedi.

Öte yandan kentteki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu, 50 liradan satışa sunuluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-12-07 10:01:56



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