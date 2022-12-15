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Ordu´da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1611 konutun kurası çekildi

DHA

Ordu´da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1611 konutun kurası çekildi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU´da Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak 2 bin 50 konutun 1611'i için kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkanlar sevinç yaşadı. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde  yapılacak 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ordu'da, 2 bin 50 konuttan 1611'i için Gençlik Merkezi Spor Salonu´nda kura çekimi yapıldı. Proje kapsamında Ordu´nun Altınordu ilçesinde 1111, Ünye ilçesinde 300, Fatsa ilçesinde 200 adet inşa edilecek konutlar için kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Konut kurasına Ordu Vali Yardımcısı Levent Yetgin, Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin´in yanı sıra konut başvurusunda bulunanlar katıldı.
`39 BİN 714 BAŞVURU OLDU´
Türkiye´de `İlk Evim, İlk İş Yerim´ projesine 8 milyonu aşkın başvuru yapıldığını belirten Vali Yardımcısı Levent Yetgin, "İlimizde de toplam 39 bin 714 başvuru oldu. Birazdan noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile bu başvuranlar arasından hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemeye başlayacağız. Şimdiden kura sonucu hak sahipliği kazanacak hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan `İlk Evim, İlk İş Yerim´ projesinin hayata geçirilmesinde önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum´a, kıymetli TOKİ başkanımız ve personelleri ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
KURADA ADI ÇIKANLAR SEVİNDİ
Çekilen kura sonucu hak sahibi olan şehit babası Hasbi Köklü, "TOKİ konut kuralarında adımız çıktı. Allah çıkmayanlara nasip etsin. Ben kurada adımın çıkmasını bekliyordum. Başvurusu kabul edilenlerin listesi açıklandığında yüzde 99 çıkacağını bekliyordum. Adım okunduğunda da mutlu oldum. Allah herkese bu sevinci yaşatsın" diye konuştu.
Şehit annesi Zekiye Köklü ise, "Adımız okunduğunda çok mutlu oldum. Bunlar hep çocuğumun emaneti bize. Rabbim olmayanlara da versin" şeklinde konuştu.
Engelli Ercan Kaya da, "TOKİ evi çıktı. Evim yoktu. Güzel oldu. Çok mutluyum. Allah razı olsun herkesten. Adım okunduğunda duygulandım" ifadelerinde bulundu. Öte yandan kura çekimleri yarın yapılacak programla devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-12-15 13:11:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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