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Eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis

DHA

Eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'i (38) üzerine yanıcı madde döküp, yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu'na (38) 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 19 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 2021'de boşandığı, 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp, evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli Sözkesen'in üzerine döküp, ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanan Erkan Emiroğlu ise tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elvan Sözkesen, tedavisinin ardından taburcu edildi. 
Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu'na Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
BABAYA BERAAT 
Davanın 6'ncı duruşmasına tutuklu sanık Erkan Emiroğlu, SEGBİS ile katıldı. Elvan Sözkesen, tutuksuz sanık Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ordu Barosu avukatları da salonda hazır bulundu. 
Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu hakkında, eski eşi Elvan Sözkesen'e yönelik üzerine atılı suçlamaları sabit bularak, indirim uygulanmaksızın 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu ise beraat etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2022-12-15 17:13:43

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