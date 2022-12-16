Karadeniz´de dalgalardan elektrik üretilecek



ORDU, (DHA)ORDU'da belediye, Karadeniz'in dalgalarından elektrik enerjisi üretimi için İsrailli bir firma ile 150 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, düzenlenen meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Çöp ve rüzgârdan enerji üretimini gerçekleştirmelerinin ardından Karadeniz´in dalgalarından da enerji üretimi çalışmalarına başladıklarını söyleyen Güler, "Deniz dalgalarından elektrik enerjisi üretmek için çalışmalarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımız İsrail´de de görüşmeler yaptılar. Türk-İsrail ortaklığında dalga enerjisi üretimi için 150 milyonluk dolarlık anlaşma imzaladık. İnşallah Karadeniz´imizin dalgalarından enerji üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Tıpkı güneş, rüzgâr enerjisi gibi Allah bana Enerji Bakanlığım döneminde yasalarını çıkarmayı nasip etmişti, şimdi de bunun da başarısını inşallah gerçekleştireceğiz. Dalga enerjisi çevre dostu tertemiz bir enerji" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu ORDU-DHA

2022-12-16 16:23:33



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