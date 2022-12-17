Ceren'in katilinin de kaçtığı cezaevinden firar eden 2 cinayet hükümlüsü yakalandı



Fatih TURAN/ORDU, (DHA)ORDU'da kaçtıktan sonra üniversiteli Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç ile birlikte 20152019 yılları arasında 126 mahkumun firarıyla gündeme gelen Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, 1 ay önce de `Kasten öldürme´ hükümlüleri Cihangir Topal (32) ve Tekin Baymış (36) kaçtı. Polisin takibiyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklanıp, kapalı cezaevine kondu.

Ordu Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Altındağ'ı (20) 19 Mart 2007'de bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırılan Tekin Baymış ile 25 Mart 2013'te otomobilde 2 çocuk babası Soner Duman'ı (26) bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapse mahkum olan Cihangir Topal, 1 yıl önce cezalarını çektikleri Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alındı. 2 hükümlü 1 ay önce birlikte cezaevinden kaçtı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçu hükümlülerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Topal ve Baymış´ı, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı. İki hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanıp, kapalı cezaevine gönderildi.

CEREN'İN KATİLİ DE FİRAR ETMİŞTİ

Kentte 3 Aralık 2019'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, evinin önünde bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un da firarıyla gündeme gelen Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2015-2019 yılları arasında 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıkmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün o dönemde hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na sunduğu raporda, Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2015 yılında 13, 2016 senesinde 19, 2017'de 28, 2018 yılında 22 ve 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayıp firar ettiği bildirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması, firarı ve yakalanma sürecindeki ailenin 'ihmal' iddialarıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Fatih TURAN

2022-12-17 12:57:29



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