Ordu´ya ilk kruvaziyer demir attı



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)RUSYA´dan yola çıkan `Astoria Grande´ isimli kruvaziyer, Ordu´nun Ünye Limanı´na demir attı. Ro-Ro seferleri ile uluslararası deniz taşımacılığına açılan kent, deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyeri, ilk kez ağırladı.

Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul´u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren `Astoria Grande´ adlı kruvaziyer gemisi, günün ilk ışıklarında Ordu´ya demir attı. Ünye Limanı´na demirleyen geminin kaptan ve mürettebatı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek Ordu´yu ziyaret eden yabancı turistlere 'Hoş geldin´ dedi. Gemi ziyaretinde Güler ayrıca, kaptan ve gemi işletmecileri ile bir süre sohbet ederek, kendilerine de hediye takdiminde bulundu.

Başkan Güler, Ordu´nun tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu´muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada olan `Astoria Grande´ dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Ama biz imkansızı başardık ve böyle bir imkansızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile Ünye´miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu. Ünye Belediye´sinin de bu çalışmalarda katkısı çok büyük. Bir kış günü aralık ayında bir ilki gerçekleştirdik. Ordu´da çok güzel bir turizm başlattık. Karadeniz´in güzelliğini bundan sonra deniz turizmiyle, kruvaziyer turizmiyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bir kültür hareketi, turizm, bir ticari hareket hem de tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak" ifadelerini kullandı.

`YENİ SEFERLERDE TEKRAR BULUŞACAĞIZ´

`Astoria Grande´ kruvaziyer gemisinin işletme sahibi Emrah Kaptan ise, Ordu´da olmaktan mutluluk duyduklarını ve yeni seferler düzenleyeceklerini kaydederek, "Yabancı sermayeli şirketin işletmecisi bir Türk firması, bunu gururla belirtmek istiyorum. Bunu burada yaşamak bir ilk ve çok güzel. Sayın bakana ve Büyükşehir Belediye Başkanı´na teşekkür ediyoruz. Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız" dedi.

Halk oyunları ve bando gösterileri eşliğinde yapılan karşılama törenin ardından turistler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek, Ordu´nun tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek üzere hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-12-19 15:06:31



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