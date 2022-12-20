Ordu'da kar yağışı etkili oldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz ve Gölköy ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Bayburt'ta kent merkezini beyaza bürüdü, Artvin'in Şavşat ilçesine ise mevsimin ilk karı düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-12-20 12:18:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.